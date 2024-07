Depois de anos insinuando a chegada dos X-Men nos filmes, a Marvel finalmente introduz os mutantes ao seu universo compartilhado em Deadpool & Wolverine, filme que entra em cartaz nesta quinta, 25.

Embora não se saiba ao certo quais destes personagens ganharão destaque no MCU de agora em diante ou como eles vão se relacionar com os heróis já existentes, o presidente do Marvel Studios Kevin Feige adiantou uma informação relevante sobre o tom das novas histórias dos heróis. Ao io9, o executivo revelou que, depois do sucesso da animação X-Men'97, os fãs podem esperar "os elementos novelescos" da produção também nos lançamentos em live-action envolvendo os mutantes. Para ele, inclusive, esse aspecto é "uma das coisas mais empolgantes sobre finalmente entrarmos nisso no MCU" — embora também admita que a introdução dos X-Men seja também um "problema ótimo".

Heróis reunidos em cena de ‘X-Men '97’, animação do Disney+ Foto: Divulgação / Disney+

“Há ótimos personagens dos X-Men em todas as versões dos filmes da Fox. E há ótimos personagens dos X-Men que nunca foram para as telonas. Então, como sempre tentamos fazer, [...] você provavelmente verá uma mistura de personagens já conhecidos e personagens inéditos”.

Wolverine e companhia no novo ‘Deadpool’

Desde a aquisição da Fox pela Disney, em 2019, as produções da Marvel brincam com a introdução dos mutantes no universo cinematográfico de maneiras variadas. Por exemplo, ao final da série Ms. Marvel, estabelece-se que os genes de Kamala Khan (Iman Vellani) sofreram uma mutação, o que poderia explicar a origem dos seus poderes. Explicação semelhante também foi utilizada nos cinemas, para introduzir o vilão Namor (Tenoch Huerta) em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Já em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o ator Patrick Stewart fez uma participação especial, reprisando o papel de Professor Xavier. Nesse filme, tratava-se de uma versão do personagem vinda de uma realidade alternativa, na qual o herói era membro dos Illuminati, organização formada também por outros gênios, como Reed Richards (John Krasinski). Depois de uma cena, ele já não estava mais lá.

Quer dizer, as menções aos X-Men até aqui foram meros detalhes — easter eggs, se você preferir. A situação muda de figura de fato com Deadpool & Wolverine, longa que chega aos cinemas em 25 de julho posicionando os mutantes (um pouco mais) no centro da trama.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman aparecem juntos em cena de 'Deadpool & Wolverine' Foto: Marvel Studios/Divulgação

Na sua estreia na Era Disney, já se sabe que Deadpool (Ryan Reynolds) vai reencontrar velhos conhecidos do universo Fox. Além do Wolverine (Hugh Jackman), com quem terá uma dinâmica à la buddy cop, o anti-herói cruzará o caminho da X-23, mutante interpretada por Dafne Keen em Logan; Elektra, personagem de Jennifer Garner introduzida no Demolidor de 2003; a versão de Tyler Mane do Dentes-de-Sabre; e Pyro, de X-Men 2, para citar só alguns nomes. Isso porque, na tentativa de salvar a sua realidade — e possivelmente o multiverso —, o Deadpool precisará revistar as produções anteriores da Fox — e, de quebra, colocar o Wolverine para refletir sobre seus traumas.

Até o lançamento de Deadpool & Wolverine, você pode matar as saudades dos mutantes assistindo à primeira temporada de X-Men’97, que segue disponível no catálogo do Disney+.