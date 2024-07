Chris Evans como Capitão América em 'Vingadores: Ultimato' Foto: Marvel Studios

Responsáveis por alguns dos maiores sucessos da Marvel nos cinemas, os irmãos Russo (Vingadores: Ultimato, Vingadores: Guerra Infinita e Capitão América: Guerra Civil) podem estar prestes a voltar paro estúdio. De acordo com o Hollywood Reporter, a dupla de diretores está em estágios iniciais de negociação para comandar Vingadores 5 e 6.

PUBLICIDADE A aproximação com os Irmãos Russo sugere que a Marvel quer apostar na segurança, não só para garantir o sucesso das produções, como também encerrar as discussões sobre o esgotamento dos filmes de herói. Afinal, se contratá-los de fato, a Marvel põe fim aos meses de instabilidade ao redor da franquia. Depois de cortar laços com o ator Jonathan Majors, condenado por agressão e assédio à sua ex-namorada, o estúdio precisou repensar seus planos.

Sem o intérprete do vilão Kang, o Conquistador, por exemplo, o quinto filme da equipe de heróis não poderia mais ser centrado no arco das HQs Dinastia Kang. Por isso, a expectativa é que, caso os irmãos Russo assumam a direção do projeto, aconteça uma grande reformulação.

O sexto filme, que adaptará Guerras Secretas, não deve ter tantas alterações dos Russo. A dupla já manifestou publicamente seu interesse em levar os eventos dos quadrinhos para as telonas. “A série que amávamos enquanto crescíamos era Guerras Secretas, que é incrivelmente ambicioso. Seria maior que Guerra Infinita e Ultimato”, afirmaram ao Deadline, há exatos dois anos.

Os Russos, porém, não foram a primeira escolha do estúdio. Diretor de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Destin Daniel Cretton foi o primeiro nome a assumir oficialmente o cargo. Com a saída dele — um mês antes de estourar a história de Majors, diga-se de passagem —, cineastas como Shawn Levy, de Deadpool & Wolverine, também foram cogitados.

Ainda sem título oficial, Vingadores 5 tem estreia marcada para 1º de maio de 2026. No ano seguinte, no dia 7 de maio, chega aos cinemas Vingadores: Guerras Secretas.

Quem são os Irmãos Russo?

Irmãos Russo com o ator Chris Evans no set de 'Vingadores: Guerra Infinita' Foto: Chuck Zlotnick/Marvel Studios

Os irmãos Russo foram responsáveis por dirigir quatro blockbusters da Casa das Ideias. São eles: o elogiado Capitão América: Soldado Invernal; a sequência Capitão América: Guerra Civil; e os dois grandes eventos do MCU, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. A soma bilheteria dos quatro filmes rendeu à Marvel impressionantes US$ 6,68 bilhões.

Depois da Marvel, eles se voltaram para a produção de projetos, como o vencedor do Oscar Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e o hit da Netflix, Resgate. No streaming, porém, a dupla não emplacou muitos sucessos nos últimos anos, tendo lançado Cherry, com Tom Holland, e Agente Oculto, com Ryan Gosling.

Seu próximo projeto é The Electric State, longa futurista que adapta as histórias em quadrinho do sueco Simon Stålenhag. O elenco conta com nomes como Millie Bobby Brown e Chris Pratt. A produção deve chegar à Netflix ainda neste ano.