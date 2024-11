Mais de 8 mil Testamentos Vitais já foram registrados em cartórios do Brasil

Mais de 8 mil Diretivas Antecipadas de Vontade (DAVs), popularmente conhecidas como Testamento Vital, foram registradas em cartórios de notas do Brasil. O debate sobre o instrumento ganhou força após a notícia da morte assistida do poeta Antônio Cícero no dia 23 de outubro, na Suíça.

Foto: Julia Affonso/Estadão