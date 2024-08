Nostalgia: São Paulo ganhará Parque dos Smurfs em 2025; veja imagens

Marcado para abrir no primeiro semestre de 2025, no bairro da Saúde, o parque destinado a crianças de 2 a 14 anos e suas famílias terá 5 mil metros quadrados com 17 atrações diversificadas, incluindo uma montanha-russa no escuro, uma imersão dentro de um Dome Theater, simuladores de realidade virtual, um brinquedão totalmente tematizado, teatro voador, shows ao vivo, e mais.

De acordo com o fundador da 4ACT Entretenimento, Ricardo Marques, em comunicado, os visitantes iniciarão sua jornada no Expresso Smurfencantado, que os levará do mundo real para a vila dos Smurfs. Um dos destaques é o portal mágico onde todos serão “transportados” na altura dos Smurfs, vivendo a fantasia de serem do tamanho de três maçãs.