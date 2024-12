Fim de semana em SP tem show de Iron Maiden, Natal Mágico e última chance para ver grandes peças

Dezembro chegou e grandes peças apresentadas em São Paulo começam a sair de cartaz. Este final de semana representa a última chance de conferir espetáculos como Jandira – em busca do bonde perdido, no Tucarena, Vestido de Noiva, no Sesc Consolação, Alegria é a Prova dos Nove, no Sesc Pompeia, e O Admirável Sertão de Zé Ramalho, no Sesc 24 de Maio.

O clima de Natal, porém, começa a subir aos palcos. No próximo sábado, 7, estreia a megaprodução Natal Mágico, apresentada há 10 anos, no Teatro Claro Mais SP.