Fim de semana em SP tem show de Lenny Kravitz, Lulu Santos e estreia no Teatro Oficina; veja agenda

O fim de semana pós-feriado na cidade tem apresentação do cantor americano Lenny Kravitz, no sábado, no Allianz Parque. Entre os artistas brasileiros há apresentação de Lulu Santos, na sexta-feira, e Jorge Ben Jor no sábado.

Lenny Kravitz faz única apresentação em São Paulo. Foto: Mark Seliger

O Teatro Oficina recebe a estreia de Bori, espetáculo da companhia Oficina Uzyna-Uzona que reflete sobre as contribuições de artistas negras ao teatro fundado por Zé Celso. O destaque nos palcos também é da peça Tennessee Williams Deve Morrer!, baseado na obra de um dos maiores nomes do Teatro Moderno, no Sesc Pinheiros. Também é a última chance de assistir a Martinho, Coração de Rei - O Musical, espetáculo dirigido por Miguel Falabella sobre Martinho da Vila.

Confira todas as opções:

Shows

Festival Brasilis

João Suplicy Foto: Alexandre Suplicy

21/11, quinta-feira, 20h/4h - A primeira edição do festival organizado pelo músico Luiz Pié vai reunir mais de 20 artistas, entre cantores, compositores e músicos. Entre as atrações estão Leoni, Gabriel Moura, João Suplicy e Donatinho. Onde: Casa Rockambole. R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena. Quanto: R$ 90/R$ 100.

Lulu Santos

Lulu Santos faz show em que canta seus principais sucessos Foto: Pedro Kirilos/Estadão

22/11, sexta-feira, 22h - Um dos principais nomes do pop/rock brasileiro segue na estrada com a turnê Barítono, na qual comemora 50 anos de carreira. Nela, Lulu oferece o que o público quer ouvir: uma seleção de hits de sua carreira. No roteiro tem músicas como Assim Caminha A Humanidade, Tudo Azul, Como Uma Onda, além da nova Cachimbo da Paz 2, feita em parceria com Gabriel, o Pensador e Xamã. A canção foi recentemente premiada com o Grammy Latino. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. Quanto: R$ 160/R$ 420.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz faz show em São Paulo. Foto: Lenny Kravitz/Divulgação

23/11, sábado,16h (abertura dos portões; 21h, show) - O astro americano traz ao Brasil sua mistura de rock, funk e soul em sua nova turnê mundial, Blue Electric Light Tour - ele não vem ao País desde 2019, quando se apresentou no Lollapalooza. Além dos hits Are You Gonna Go My Way - com a qual ele abre o concerto - Fly Away e Again, ele toca as novas Paralyzed e TK421. Onde: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Quanto: R$ 380/R$ 850.

Jorge Ben Jor

O cantor Jorge Ben Jor canta seus principais hits Foto: Renato Luiz Ferreira/Estadão

PUBLICIDADE 23/11, sábado, 22h - Aos 85 anos, o cantor e compositor apresenta o show Salve Simpatia. Ao seu estilo, Ben Jor emenda um sucesso no outro. Ele vai desde os primórdios, como canções como Mas Que Nada, Que Pena e Chove Chuva, até sucessos da década de 1980 e 1990, com W/Brasil e Alcohol. Onde: Espaço das Américas. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: (esgotado). Junior

Junior faz show de seu primeiro álbum solo Foto: Alex Silva/Estadão

23/11, sábado, 22h - O cantor e compositor, conhecido por seu trabalho em dupla com a irmã, Sandy, apresenta pela primeira vez em São Paulo a turnê Solo Tour. Ele canta músicas do álbum que lançou em 2023, dedicado à música pop. Entre as músicas, todas inéditas, estão De Volta Pra Casa e Ninguém é Santo. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. Quanto: R$ 240/R$ 520.

Virgínia Rodrigues

A cantora Virgínia Rodrigues Foto: Fafa Araújo

23/11, sábado, 22h - A cantora baiana faz show especial em que revisita seus três últimos álbuns lançados, Poesia e Nobreza (2024), Cada Voz é Uma Mulher (2019) e Mama Kalunga (2016). Ela será acompanhada pelo violonista Leonardo Mendes e pelo percussionista Cauê Silva. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Centro. Quanto: R$ 80/R$ 186.

Rubel

O cantor Rubel Foto: Reprodução/Instagram

Teresa Cristina Foto: Thalles Garbin

24/11, domingo, 11h - A cantora faz show comemorativo de 50 anos da TV Cultura. Ela apresenta a turnê Pagode Preta, em que celebra o repertório dos grupos de pagode que fizeram sucesso nos anos 1990. O show será transmitido ao vivo pela emissora, em uma edição especial do programa Bem Brasil. Onde: Sesc Itaquera. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, Itaquera. Quanto: Grátis.

Festival Rockphonic

O cantor Vitor Kley vai se apresentar na Avenida Paulista Foto: Werthher Santana/ Estadão

24/11, domingo, 11h - A primeira edição do festival de rock e pop nacional terá como atrações Vitor Kley, Banda Makna, Egypcio, Bruno Martini e Orquestra Rockphonic. O evento, que tem curadoria de Rick Bonadio e Haven, ocorrerá na Avenida Paulista, em um palco voltado para a rua. Onde: Casarão da Paulista. Av. Paulista, 1919, Bela Vista. Quanto: Gratuito.

Toto

A banda de rock Toto Foto: Alessandro Solca

24/11, domingo, 20h - Com quase 50 anos de carreira, a banda americana de rock, do do hit Africa, traz para o Brasil a turnê a Dogz of Oz World Tour!. Apresentação dos veteranos Steve Lukather e Joseph Williams e seus companheiros atuais de banda é bastante esperada - a última vez que eles estiveram no País foi em 2007. Onde: Espaço das Américas. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 340.

Revisiting Creedence

A banda Revisiting Creedence Foto: McGriff Productions, LLC 2024

24/11, domingo, 20h - Os músicos Dan McGuinness e Kurt Griffey estão à frente do projeto que celebra o legado da banda Creedence Clearwater Revival. Entre os sucessos selecionados para o show estão Susie Q, Green River, Bad Moon Rising, Down on the Corner, Born on the Bayou, Fortunate Son, Proud Mary e I Heard It Through the Grapevine. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$200/R$ 620.

Teatro

'Tennessee Williams Deve Morrer' estreia no Sesc Pinheiros. Foto: Helton Nóbrega/Divulgação

Tennessee Williams Deve Morrer! - O espetáculo é baseado na vida e obra de Tennessee Williams (1911-1983), um dos maiores dramaturgos do Teatro Moderno. Na trama, os irmãos Rose e Tom recebem a crítica da peça em que estão no elenco quando estão prestes a entrar em cena. Tom resolve reescrever a peça como resposta. No elenco, Vivian Bertocco e Luciano Schwab. A dramaturgia é de Luís Filipe Caivano e Marcelo Braga, que também assume a direção. Tennessee Williams Deve Morrer! encerra a trilogia metateatral da Cia. Filhos do Dr. Alfredo. Quando: De 21/11 a 14/12. Quintas a sábados, 20h. Onde: Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 50.

Espetáculo 'Bori' estreia no Teatro Oficina. Foto: Dan Salas/Divulgação

Bori - O espetáculo da companhia Oficina Uzyna-Uzona toma conta do Teatro Oficina em uma curta temporada. Bori reflete sobre a ancestralidade e as contribuições de artistas e das culturas negras no Oficina. Artistas emigrados do sertão de Pernambuco, da Bahia e do Ceará se estabeleceram no teatro depois que Zé Celso e integrantes da companhia Oficina regressaram do exílio em 1979. A partir de então, eles participaram da criação das linguagens da companhia. A peça ainda coloca o público em cena com provocações de interação características do Oficina. A direção é de Marília Piraju, Rodrigo Andreolli e Fernanda Taddei. Eles também assinam a dramaturgia com Joel Carlos, Odá Silva e Vick Nefertiti. Quando: De 22/11 a 8/12. Sextas e sábados, 20h; domingos, 18h. Onde: Teat(r)o Oficina - Rua Jaceguai, 520, Bixiga. Quanto: R$ 60.

'Memorial do Futuro Recente' faz temporada no Teatro Cacilda Becker. Foto: Jennifer Glass/Divulgação

Memorial do Futuro Recente - O solo faz uma temporada gratuita no Teatro Cacilda Becker neste final de semana. Memorial do Futuro Recente foi inspirado pelo conceito filosófico de memória e em uma matéria sobre crianças que, sequestradas no período da ditadura militar, foram obrigadas a assistirem a seus pais sendo violentamente torturados. Thiago Brianti dá vida ao protagonista, que representa essas crianças. Já adulto, o personagem volta aos porões da ditadura. A dramaturgia é de Diones Camargo e a direção, de Nelson Baskerville. Quando: De 21/11 a 24/11. De quinta a sábado, 21h; domingo, 19h. Onde: Teatro Cacilda Becker - Rua Tito, 295, Lapa. Quanto: Grátis.

Espetáculo 'Isto não é um corpo', da Companhia Babélica de Teatro. Foto: Moquém em Pyndorama/Divulgação

Mostra Móquem em Pyndorama - A Companhia Antropofágica promove a mostra realizada no Teatro Pyndorama que une dança, teatro e cinema. Ao todo, oito atrações, incluindo um curso, fazem parte da programação. Dentre os destaques, está a peça Isto não é um corpo, da Companhia Babélica de Teatro, e o solo Autorretrato com Frida(z) e Flores ou Garatujas de uma Mãe Atípica, com Ruth Melchior. Há, ainda, uma opção infantojuvenil: o espetáculo bilíngue As Histórias de Benê, da Trupe Arlequinos e Colombinas. Veja a programação completa aqui. Quando: De 23/11 a 9/12. Onde: Teatro Pyndorama - Rua São Domingos, 224, Bela Vista. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

Espetáculo 'À Sombra da Goiabeira' será encenado na mostra As Crespas. Foto: Bruno Filipi/Divulgação

Mostra As Crespas Especial - O teatro negro brasileiro é celebrado em uma mostra promovida pela companhia Os Crespos no Itaú Cultural neste final de semana. O evento celebra 10 anos da Legítima Defesa – Uma Revista de Teatro, 80 anos do Teatro Experimental do Negro (TEN) e o cenário cultural das produções negras no Brasil. Dentre os destaques com a programação, estão as performances em formato de pílulas poéticas, o espetáculo À Sombra da Goiabeira, do grupo Teatro Negro e Atitude, e a homenagem à atriz Lizette Negreiros (1940-2022). Veja a programação completa aqui. Quando: De 21/11 a 24/11. Quinta a sábado, 20h; domingo, 19h. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

Musical

'Luther King, O Musical' terá sessão gratuita no Teatro Sérgio Cardoso. Foto: Fellipe Santiago/Divulgação

Luther King, O Musical - O espetáculo recebe uma sessão especial gratuita no Teatro Sérgio Cardoso neste final de semana. O musical narra a vida e o legado de Martin Luther King Jr., um dos maiores nomes na luta por direitos civis. No elenco, nomes como Gui Augusto, Sarah Maria, Naara Camilo, Tafnes Adriane, João Cortins, Diego Sampaio. A direção e o texto são de Caíque Oliveira. Quando: 21/11, quinta, 20h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes da sessão).

É a última chance de assistir ao espetáculo 'Martinho, Coração de Rei - O Musical'. Foto: Erik Almeida/Divulgação

Martinho, Coração de Rei - O Musical - É a última chance de assistir ao musical, em cartaz também no Teatro Sérgio Cardoso. O espetáculo é baseado na vida, obra e nas raízes africanas do sambista Martinho da Vila. Dirigido por Miguel Falabella, Martinho, Coração de Rei mostra a influência da Folia de Reis e de outras manifestações africanas para o artista. A dramaturgia é de Helena Theodoro, autora de Martinho da Vila: Reflexos no Espelho, que inspirou a peça. O espetáculo tem a participação de Leci Brandão, Mart’nália e uma banda de oito músicos - dentre os quais, estão Dandara Ventapane e Guido Ventapane, netos de Martinho. A idealização e realização é de Jô Santana. Quando: Até 24/11. Sexta e sábado, 20h; domingo, às 16h. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: R$ 60/R$ 200.

Dança

A bailarina Marta Soares apresenta o espetáculo 'O Banho' no Sesc Ipiranga. Foto: João Caldas/Divulgação

O Banho - A bailarina Marta Soares apresenta o espetáculo solo O Banho, vencedor do Prêmio APCA em 2004 e integrante da trilogia Feminino Informe, no Sesc Ipiranga. Durante a performance, Marta fica submersa e se movendo pelo espaço limitado de uma banheira. O espetáculo reflete sobre a vida de Dona Sebastiana de Mello Freire, a Dona Yayá, uma mulher da elite paulistana que teve parte de sua casa transformada em um hospital psiquiátrico privado e permaneceu isolada no local entre 1919 e 1961. A concepção e direção também é da bailarina. Quando: De 22/11 a 1º/12. Sextas, 21h30; sábados e domingos, 18h30. Onde: Sesc Ipiranga - R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. Quanto: R$ 40.

Exposição

A obra 'Segunda na cidade', de Rodolpho Tamanini Netto Foto: Rodolpho Tamanini Netto

São Paulo, meu amor - Por meio de 22 pinturas, a mostra explora a relação do artista Rodolpho Tamanini Netto com a cidade de São Paulo. Paulistano, Tamanini retrata espaços conhecidos, como Pátio do Colégio, a Catedral da Sé e o Largo São Francisco, além de enxergar beleza em cenas aparentemente banais, como uma manhã chuvosa. Quando: De 26/11 a 19/12. 3ª a 6ª,10h/17h30; sábado, 10h/16h. Onde: Galeria Jacques Ardies. R. Morgado de Mateus, 579, Vila Mariana. Quanto: Gratuito.

A obra Floresta Encantada Foto: Alex Kaleb

Uma estranha realidade - A exposição individual traz 40 obras do artista e grafiteiro Alex Kaleb. A mostra reúne pinturas, fotos, desenhos, esculturas e sua produção de roupas. Kaleb, que se inspirou no livro homônimo do escritor americano Carlos Castaneda, entrelaça psicanálise, surrealismo e crítica social em suas criações. Quando: De 23/11 a 7/12. De 2ª a 6ª, 9h/19h; sábado, 10h/14h. Onde: Galeria Objeto Particular. R. Gustavo Teixeira, 362, Pacaembu. Quanto: Gratuito.

Quadro de presente na mostra 'Corluz', de César Oiticica Filho Foto: cesar oiticica filho

Corluz - A exposição individual inédita do artista e cineasta César Oiticica Filho, sobrinho de Hélio Oiticica, apresenta seis pinturas que propõem um diálogo entre artes plásticas e cinema. Uma delas, batizada de Intervenção Quântica, é uma instalação com telas posicionadas na fachada da galeria que convidam o visitante a entrar e explorar cor, aluz e as energias quânticas. O texto crítico é de Paula Borghi. Quando: 21/11 a 25/1/25. 2ª a 6ª, 11h/18h. Onde: Andrea Rehder Arte Contemporânea. Av. Brasil , 2.079, Jardins. Quanto: Gratuito.

A obra de Carolina Lavoisier Foto: Carolina Lavoisier

Circuito Contemporâneo - Sob direção e curadoria de Juliana Mônaco, a exposição coletiva reúne cerca de 200 obras de 44 artistas que representam a produção artística contemporânea brasileira, incluindo pinturas, esculturas, fotografias e joias autorais. Entre os artistas selecionados via edital público e representados pela galeria estão Adriana Piraíno Sansiviero, Anne Walbring, Barrieu, Carlos Sulian, Carolina Lavoisier, GUS, Junior Aydar, Lidiane Macedo, Lolla, Pamela Lahaud, Rapha Masi, Robson Victor, Rogerio Oliveira, Roger Mujica, Silvio Alvarez, Simone Fiorani, Tomaz Favilla e Yan. Quando: De 21/11 a 7/12. 3ª a 6ª, 12h/18h. Onde: Art Lab Gallery. R. Delfina, 112, Vila Madalena. Quanto: Gratuito.

Passeios

O Parque da Água Branca receberá feira dedicada às tradições nordestinas Foto: Itaci Batista/Estadão