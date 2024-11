Embora suas músicas de maior sucesso pertençam aos seus três primeiros discos de estúdio, o Linkin Park soube montar um setlist que englobou todas as fases da banda. Dividindo a apresentação em três atos mais um bis, o grupo guardou sucessos como Faint e In The End para a reta final, montando um repertório feito para agradar diferentes gerações, que cantaram com o mesmo entusiasmo clássicos como One Step Closer e faixas mais eletrônicas como Waiting For The End.

Embora Armstrong não tenha titubeado em recriar os berros de Bennington, é nas canções novas da banda que a cantora realmente mostrou a que veio. Lançado na manhã desta sexta, o disco From Zero está recheado de faixas que testam o alcance da vocalista, com Casualty e Two Faced empolgando tanto ao vivo quanto canções de mais de vinte anos atrás.