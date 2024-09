‘A dor moldou a minha comunicação’, diz Fabrício Carpinejar, que acaba de lançar novo livro

O que você aprendeu de mais importante após os 40 anos?

O rigor. Você entende que toda escolha envolve renúncia. Você tem gosto de dizer não. (risos).Você tem a solidão, diferentemente de outras épocas, como sinônimo de qualidade. Nada é melhor do que estar sozinho e isso já é um pré-requisito para escolher as companhias. Você não quer ninguém para estragar o momento que você tem consigo mesmo, que é tão raro. Você prefere receber amigos em casa do que ir para um bar. Você seleciona a sua nau de insensatos.

A maneira como as novas gerações se relacionam é muito diferente do jeito com que as pessoas com mais de 40 se conectam?

É, mudou a maneira que nos relacionamos com a memória. Nós, com mais de 40, temos muito mais fluência para conversar com os pais e com os avós, porque a gente teve lista telefônica, teve telefone fixo. Tivemos máquina de escrever, a gente tinha que aparecer de repente na porta, bater palmas para ver se havia alguém em casa, passávamos maior tempo na rua. São fatos determinantes de uma formação que mantêm um idioma correspondente. Somos a geração sanduíche.