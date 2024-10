Ana Botafogo prepara documentário e lança marca própria de roupas para dança

O lançamento da linha foi realizado durante evento no Rio de Janeiro (RJ), na última quarta-feira, da 23, na Maison que leva o seu nome. Em São Paulo, o lançamento será no dia 1 de novembro - com aulas de masterclass ministradas por ela e Priscilla no Estúdio Broadway da diretora Fernanda Chamma.

Ana Botafogo aposta no mercado da moda para expandir a sua relação de vida com a dança clássica. A linha “Ana Botafogo por Priscilla Yokoi” oferece roupas que refletem a sua própria identidade e experiência como bailarina e professora.