Associação Paulista de Medicina vai levar orquestra a hospitais de São Paulo

A Associação Paulista de Medicina (APM) inicia a 15ª temporada do Música nos Hospitais no dia 16 de outubro, às 11h30, com um concerto no Hospital das Clínicas (HC).

O programa é uma iniciativa da instituição com a parceria da APSEN - que traz a Orquestra do Limiar, um conjunto de cordas composto por 14 músicos, regida pelo maestro e médico Samir Rahme, para hospitais do município de São Paulo, de forma gratuita.

Orquestra vai se apresentar no HC Foto: Acervo Música nos Hospitais/APM

PUBLICIDADE O primeiro concerto acontece na Praça Adib Jatene, em frente ao Prédio da Administração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O repertório contará com clássicos de compositores como Bach, Mozart e Piazzolla, mesclados com versões de artistas contemporâneos, como os Beatles. Em 2024, o projeto completa 20 anos de existência. Desde 2004, foram realizados 200 concertos em 21 cidades espalhadas pelo Brasil, contemplando 70 hospitais e reunindo cerca de 70 mil pessoas, entre médicos, enfermeiros, funcionários, pacientes e familiares.