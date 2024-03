Ator do musical Beetlejuice abre ‘boteco de chef’ no bairro do Ipiranga

A casa será no Ipiranga, bairro escolhido pelas raízes familiares de Lopes e de todos os sócios. “Seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Li essa frase esses dias e traduziu muito a essência desse empreendimento. Abrir um boteco de chef, no coração do Ipiranga, com um cardápio assinado por mim? Não consigo pensar numa ousadia mais deliciosa”, disse Lopes.

Joaquim, que está em cartaz na cidade com o musical Beetlejuice, assina o menu da casa. A ideia dos sócios é expandir em breve com diversas unidades do ORIPI.