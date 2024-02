Atriz que brilhou em ‘Cangaço Novo’ estreia nesta quarta-feira em Renascer; conheça

Agora, na novela das 21h da TV Globo, ela será casada com Tião Galinha (Irandhir Santos), uma mulher humilde e trabalhadora. Apesar de apaixonada por Tião, ela sofre com os devaneios do marido, que sonha em enriquecer para tirar a família da miséria. Joana chama a atenção do Coronel Egídio (Vladimir Brichta), que a leva para trabalhar dentro de sua casa, sob as ordens de sua esposa, Dona Patroa (Camila Morgado).

As primeiras cenas da atriz vão ao ar na quarta, dia 21. Na versão original da novela exibida em 1993, o papel foi interpretado por Teresa Seiblitz.