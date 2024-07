Camila Yunes inaugura novo escritório de consultoria de arte no coração dos Jardins

“Ao longo destes seis anos crescemos muito e resolvemos focar cada vez mais no Art Advisory, seja através do serviço de consultoria para aquisições e vendas de obras de arte, seja por meio da gestão de coleções particulares e institucionais. Assim, entendemos a importância de ter um espaço para recepcionar os clientes e parceiros de uma forma próxima, ao mesmo tempo em que estaremos posicionados dentro de um núcleo de galerias”, declara.

Nesta nova fase, junto com a inauguração do novo escritório, Teodoro Bava assume como sócio de Camila. “Queremos que as pessoas consigam visualizar essas obras no espaço como se estivessem dentro de uma sala de estar, em um ambiente que é menos cubo branco e mais acolhedor”, afirma Bava.