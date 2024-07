Carol Trentini será a estrela do desfile de Alexandre Herchcovitch na abertura da Casa de Criadores

Depois de uma temporada em Paris, onde foi destaque da semana de moda de alta-costura desfilando com exclusividade pela maison Schiaparelli, Carol Trentini irá abrir a 54ª edição da Casa de Criadores.

A supermodelo abrirá a apresentação do estilista Alexandre Herchcovitch. O desfile da grife ‘Herchcovitch; Alexandre’ encabeça o line-up da edição e será realizado no dia 24 de julho, quarta-feira, às 11h30, no Salão Almeida Junior, em São Paulo.

Carol Trentini Foto: Waymodels

Com mais de 20 anos de carreira, a gaúcha de Panambi Carol Trentini segue entre os nomes mais prestigiados da moda internacional: aos 36 anos, a mãe de Bento e Benoah segue ranqueada na ‘Top 50′ – lista das supermodelos mais poderosas do planeta, além de eleita ‘Ícone da moda’, segundo o ranking-referência Models.com.