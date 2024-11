Chef Felipe Bronze anuncia para dezembro a 2ª edição do evento ‘No Fogo com Bronze’

No próximo dia 7 de dezembro, em São Roque, aproximadamente 50km de São Paulo, o chef Felipe Bronze recebe amigos e convidados para a 2ª edição do evento “No Fogo com Bronze”: uma experiência imersiva em seu universo gastronômico particular ao redor do fogo.

A celebração ao ar livre acontece no NÓR Hotel & Spa. Tudo acontece ao redor do fogo e a ideia é formar um ambiente intimista, estreitando a conexão direta e personalizada com os participantes.

TB SÃO PAULO SP 07/08/2024 PALADAR - FELIPE BRONZE/ RESTAURANTE/ PIPO - O chef Felipe Bronze em seu restaurante, na região dos Jardins, em São Paulo. FOTO Taba Benedicto/Estadão Foto: Taba Benedicto/Estadão