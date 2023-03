Depois de novela, Larissa Manoela e Carol Dallarosa voltam a viver amigas no cinema

Depois da novela Além da Ilusão, Larissa Manoela e Caroline Dallarosa voltam a viver amigas, agora nos cinemas, em Tá Escrito, novo longa de Matheus Souza que está sendo rodado em São Paulo.

Nas telinhas, elas viveram Isadora e Arminda na década de 1940 e agora elas serão Alice e Marina - melhores amigas que compartilham as dificuldades de chegar ao início da vida adulta no mundo digital do século 21. A estreia está prevista para o segundo semestre.

Caroline Dallarosa e Larissa Manoela na filmagem do longa 'Tá Escrito' Foto: Stella Carvalho

No filme, Alice, interpretada por Larissa, é uma jovem insegura que de repente se torna uma das maiores influenciadoras digitais. Ela recebe a ajuda de um livro mágico, que torna real cada previsão astrológica escrita em suas páginas.

Marina está disposta a ajudar Alice em tudo, desde que fique longe das previsões escritas pela amiga no livro. O filme é uma produção da Paris Entretenimento, em coprodução com Globo Filmes e Globoplay.