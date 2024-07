Dono da Cacau Show lança projeto de rock e toca covers de Legião, Capital Inicial e Paralamas

Além de Costa, a banda conta com Fernando Quesada, músico e sócio da rede de escolas School of Rock.

“A música é uma grande paixão que me acompanha desde a adolescência, e ter a oportunidade de subir no palco e compartilhar essa paixão com outras pessoas é uma realização pessoal incrível. Para mim, a música me permite conectar com as pessoas de uma maneira única, trazendo alegria e emoção”, disse Alê Costa.

“Estou ansioso para dividir essa experiência com o público no show no Bourbon Street ao lado de amigos que compartilham do mesmo propósito. É como voltar ao tempo e lembrar da adolescência, dos amigos, da turma, da energia do coletivo. Uma doce pausa para a agenda complexa de quem lidera um grande negocio”, completou.

O show de lançamento será em 1º de agosto, quinta-feira, às 21h, no Bourbon Street, em São Paulo. Os ingressos custam R$60 e estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.