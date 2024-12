Esporte Clube Pinheiros comemora 125 anos com lançamento de livro sobre formação de atletas

O Esporte Clube Pinheiros comemora 125 anos com lançamento de livro sobre a formação de atletas de diversas modalidades.

Dividido em décadas, a obra, escrita por Henrique Skujis, ressalta as grandes conquistas esportivas e a consagração de atletas, como Gustavo Borges, César Cielo e, mais recente, Beatriz Souza, com o seu ouro inédito nas Olimpíadas de Paris.

Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro na categoria mais de 78kg Foto: Alexandre Loureiro/COB

O valor arrecadado no dia do lançamento será revertido para a Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), que se dedica à assistência de crianças e adolescentes carentes com câncer.

O lançamento será nesta quarta-feira, dia 4, no hall da sede social do clube, das 19h às 21h.