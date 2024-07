Exposição sobre Anne Frank em São Paulo tem reprodução fiel do ‘Anexo Secreto’

Será inaugurada no próximo dia 3 de agosto a exposição “Anne Frank: deixem-nos ser”, na Unibes Cultural.

PUBLICIDADE A mostra, concebida pela associação Inspirar-te, celebra a vida de Anne Frank e constrói um percurso de contextualização histórica e reprodução fiel do Anexo Secreto, com materiais fornecidos pela Anne Frank House Amsterdã. Na primeira metade de julho de 1942, Anne e sua família foram para um esconderijo com outras famílias judias. Por dois anos, viveram no sótão de um prédio que ficava atrás do escritório da empresa da família. Anne se referia ao lugar como o “Anexo Secreto”.

Anexo Secreto Foto: Caselúdico

Em um percurso expositivo imersivo, a mostra utiliza O Diário de Anne Frank (1947) como obra fundamental para reconstrução da trajetória da luta pelos direitos humanos e combate ao racismo e antissemitismo.

Com curadoria liderada por Carlos Reiss, curador-chefe e coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, Eduardo Duíque, curador, e a idealizadora Priscilla Parodi, a mostra também reúne 18 obras originais de grandes nomes do cenário cultural nacional, como Claudia Andujar, Leonilson, Flávio Cerqueira, Nino Cais, Eustáquio Neves, Anna Bella Geiger, Erich Brill, entre outros — em empréstimos do MAM (Museu de Arte Moderna), Pinacoteca de São Paulo e galerias de arte.

Anne Frank morreu em 1945, em campo de concentração nazista ( Foto: Museu Casa de Anne Frank)