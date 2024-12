Giro Ristobar sai do Eataly para novo endereço no Itaim

O Giro Ristobar, antes localizado no complexo gastronômico Eataly, na Vila Olímpia,acaba de mudar de endereço e foi para o bairro do Itaim, mais precisamente para a rua João Cachoeira. O restaurante do restaurateur mineiro Felipe Santiago teve investimento de R$ 2 milhões e agora tem salão com mais capacidade de lugares, uma varanda e uma área externa. A cozinha é comandada por Vitoriano de Jesus, 28 anos.

Giro Ristobar Foto: Juliana Primon

O nome de batismo Giro, refere-se a uma disputada prova ciclística que acontece todo mês de Maio na Itália, com um percurso diferente a cada ano. O projeto arquitetônico é de Otávio De Sanctis, e conta com cozinha aberta para o público.