Gol de Letra comemora 25 anos no Rosewood em dezembro; mesas para o evento custam R$ 35 mil

Para celebrar 25 anos, a Fundação Gol de Letra prepara um jantar com objetivo de arrecadar fundos. Será no dia 10 de dezembro, no Hotel Rosewood São Paulo, instalado em um prédio histórico dentro da Cidade Matarazzo.

O jantar de 25 anos da Gol de Letra vai contar com a presença do empreendedor socialRaí, e shows de Seu Jorge e Chico César.

Raí e Fundação Gol de Letra Foto: Iara Morselli/ESTADÃO Foto: Iara Morselli/ Estadão

Os participantes poderão desfrutar de apresentações artísticas e conheceros principais resultados da atuação da Fundação, criada em 1998 pelos ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo, com o objetivo de promover a educação de crianças e

jovens de comunidades socialmente vulneráveis.

As mesas estão disponíveis para reserva a R$ 35 mil, cada uma garantindo 10 lugares.