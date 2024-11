Iguatemi promove ativações de verão na Praia das Tartarugas, em Trancoso

A estrutura do local conta com 6 bangalôs, áreas zen, espaços para redes, banheiros, loja Kura Kura (moda praia e acessórios), restaurante com gastronomia completa, loja com produtos de marcas como Vilebrequin e Birkenstock e um ambiente com bangalôs sobre as falésias e acesso facilitado.

“Nossa experiência em Trancoso é mais do que uma simples ativação, reforçando nosso pioneirismo e pilar de inovação, vamos potencializar a essência da marca Iguatemi, com uma programação de eventos e experiências, conectando-nos aos nossos clientes em um dos destinos mais charmosos do país”, afirma Renata Zitune, Diretora de Marketing e Patrocínios da Iguatemi S.A.