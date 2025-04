Angelina Jolie negocia abrir ateliê em São Paulo

A coluna apurou que a negociação está em fase final. Com curadoria de Angelina, o espaço terá o mesmo conceito da unidade de Nova York: um hub para dar visibilidade a novos talentos da moda, do design e da arte, que apostam em processos autorais e sustentáveis.

Durante a visita da atriz a São Paulo, ela se encontrou com o empresário francês Alexandre Allard, idealizador da Cidade Matarazzo, na Bela Vista. A ideia é construir o espaço no novo prédio de moda do complexo.

Assim como na sede nova-iorquina, o objetivo é que o ateliê tenha residências artísticas e funcione como um laboratório criativo, voltado à produção e customização de peças e obras.