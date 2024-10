Instituto Tomie Ohtake vai lançar seu podcast

A primeira série de episódios será sobre as particularidades das ilhas brasileiras e inclui Itaparica, na Bahia, e Marajó, no Pará, investigando a história, a cultura e a geografia dos dois territórios.

Três aspectos comuns dessas ilhas interessaram a Gabriela Moulin e Paulo Miyada, idealizadores do podcast, e Amanda Sammour e Ana Roman, coordenadoras institucionais do projeto: ambas possuem importantes comunidades indígenas pré-colonização; são lugares centrais na formação territorial brasileira e possuem organizações contemporâneas e culturais fortes e atuantes no cenário nacional.

A produção é da Trovão Mídia e o patrocínio do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR. Disponível em plataformas de áudio e no site da instituição.