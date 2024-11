Parque fabril brasileiro da Azimut Yachts tem faturamento recorde de R$ 560 milhões

O parque fabril brasileiro da Azimut Yachts encerrou o ano náutico com faturamento recorde de R$ 560 milhões. Único da marca fora da Itália, o estaleiro localizado em Itajaí, Santa Catarina, produziu no período de 01 de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024, 40 iates de luxo no País.

06/01/2021 - Itajai - SC. VENDA DE IATES DE LUXO EM ALTA NO BRASIL / EXCLUSIVO EMBARGADO / AZIMUT. Visita a fabrica de iates de luxo da Azimut em Itajaí-SC nessa sexta feira (06). O grande aumento de pedidos do produto faz ter fila de compradores até o ano de 2024. Entre os compradores está o jogador português Cristiano Ronaldo. Um iate chega a custar até 54 milhões de reais. Fabrica no setor de montagem de casco de fibra. Foto: Anderson Coelho/Estadão Foto: Anderson Coelho

Já o Grupo Azimut|Benetti, ao qual a Azimut Yachts pertence, alcançou globalmente uma receita de €1,3 bilhão no mesmo período.

Parte do resultado da marca global está atrelada ao lançamento de novos modelos que permitem a redução de C02.