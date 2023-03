A Cerimônia do Adeus, comédia de Mauro Rasi, que tem direção de Ulysses Cruz, vai retornar ao palco do Teatro Anchieta, do Sesc Consolação, 34 anos depois da primeira versão.

Beth Goulart e Eucir de Souza Foto: Lenise Pinheiro

O espetáculo, que estreia dia 8 de abril, conta com Beth Goulart, Malu Galli e Eucir de Souza no elenco. A montagem de 1989 era estrelada pelos atores Fernando Peixoto, Nathália Timberg, Laura Cardoso e Marcos Frota e faturou o Prêmio Mambembe.