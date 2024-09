Prédios de São Paulo recebem intervenções artísticas em homenagem ao primeiro jogo da NFL no Brasil

A obra de Crica estampada em um das empenas tem a intenção de unir os elementos icônicos do futebol americano às cores vibrantes do Brasil . Esta arte tem 42 metros de altura e 336 m², e está localizada na Rua Jaceguai, nº 518 (Bairro Bela Vista). Na obra o artista destaca Jalen Hurts, do Eagles, e Jordan Love, do Packers.

A empena da famosa Avenida São João, no Centro da cidade, com quase 1.000 m², carrega a união do Brasil com o esporte americano. A obra contém características marcantes do esporte, como os uniformes e os capacetes utilizados nas partidas.