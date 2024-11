Restaurante Primrose ganha prêmio no Condé Nast Johansen Award of Excellence

O restaurante Primrose, dentro do Castelo Saint Andrews, em Gramado, recebeu da Condé Nast Johansen o prêmio Award of Excellence como Best Restaurant da América Latina na categoria Hotéis. A premiação foi na semana passada, em Londres.

O hotel Castelo Saint Andrews Foto: Divulgação Castelo Saint Andrews

O empresário Guilherme Paulus, dono do hotel - que é o único na montanha com a distinção Relais&Chateaux no Brail - organiza evento no final de novembro para inaugurar a nova Capela da propriedade, aproveitando a retomada das atividades do Aeroporto Salgado Filho.