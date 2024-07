Sasha Meneghel e Manu Gavassi participam de workshop sobre um futuro ‘fora da caixinha’

A segunda edição do Futuro Day, workshop do escritor e especialista em tendências Jorge Grimberg, acontece no dia 12 de julho das 9h às 17h30 no auditório do Museu de Arte Moderna, no Parque do Ibirapuera.

O evento vai reunir especialistas e profissionais do mercado para discutir o futuro do comportamento, moda, wellness, luxo, estilo de vida através de palestras e talks com o objetivo de proporcionar momentos de aprendizado e transformação criativa.

Sasha no final do desfile de sua marca de roupas Mondepars. Foto: Zé Takahashi/Divulgação

PUBLICIDADE “Acredito que conexões reais é o que mais importa hoje. O Futuro Day foi a maneira que encontrei de conectar e de unir a minha comunidade. De tirar as pessoas do Instagram e trazer elas para perto”, disse Grimberg. “É um evento para sairmos das nossas caixinhas, nos provocarmos a termos ideias novas, pontos de vistas diferentes, sempre olhando para o futuro com otimismo, mas também realismo”, completa. Com vagas limitadas, o evento vai contar com talks e palestras de nomes como Sasha Meneghel, Manu Gavassi, Anttónia, Malu Borges, Isa Silva, Barbara Brito, Halessia, Felipe Siqueira, Francesa, Luiza Ferraz, Caio Braz e Thiago Biagi. Ao longo do dia, eles discutirão os temas “Macrotendências Comportamento”, “Construção de Marcas e Negócios Disruptivos”, “O Futuro da Moda”, “Realidade Digital”, “Novas Fronteiras de Consumo” e “O Poder da Reinvenção”.

