“Serviço de altíssimo nível sem a empáfia de restaurantes chiques”, diz habitué do Marialva

Localizado na Rua Haddock Lobo, 955 (Jardim Paulista), o Marialva Cozinha Portuguesa se destaca pelo preparo do bacalhau em diversos estilos (Gomes de Sá, ao forno ou em lascas). O arroz de pato e as lagostas também estão entre os pratos mais pedidos. O menu executivo, nos dias da semana, sai por R$ 76 ou R$ 109 (com taça de vinho e água).

O Marialva Cozinha Portuguesa foi inaugurado em agosto de 2019. Após seis meses, o estabelecimento precisou fechar suas portas por conta da pandemia da covid-19. “Foi um período difícil, mas sobrevivemos e cá estamos para contar história e servir a melhor comida portuguesa com certeza”, diz Luciano Rodrigues da Silva, proprietário do Marialva.