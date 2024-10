Tan Tan é eleito o 31º melhor bar do mundo

O Tan Tan é 31º melhor bar do mundo, de acordo com a prestigiada lista da World’s 50 Best Bars Awards 2024. O anúncio foi feito ontem em Madri, na Espanha. O Tan Tan é o único bar brasileiro na lista.

PUBLICIDADE O bar, comandado pelo chef Thiago Bañares, e com carta desenvolvida por Caio Carvalhaes, saiu da 56ª posição e subiu para a 31ª posição. Bañares também é uma das 100 pessoas mais influentes do universo dos bares e da coquetelaria, de acordo com a Drinks Internacional, uma das publicações mais respeitadas nesse meio em todo o mundo (lista que conta com outro brasileiro, o bartender e consultor de bares Márcio Silva). “O reconhecimento é muito importante para o Tan Tan e para todos que trabalham nele. Esse é o resultado do esforço e da consistência do trabalho de muita gente, de dentro e fora do balcão”, disse Bañares. “Tenho muito orgulho do que estamos fazendo no bar. Não é sorte ou só lobby. Tem, de fato, muito trabalho”, completou.

Chef Thiago Bañares, do Tan Tan Foto: ALEX SILVA

Para quem for conhecer o Tan Tan pela primeira vez, depois de descobrir que o bar está entre os 50 melhores do mundo, Bañares tem algumas dicas: “Quando a gente entrou na lista pela primeira vez, em 2021, muita gente foi conhecer o Tan Tan com a expectativa de uma experiência digna de um bar que estava entre os melhores do mundo. O que eu digo é que a gente não vai te entregar um pote de ouro, mas algo consistente e que está sendo reconhecido. Eu recomendo que comecem pelo básico, com drinques de cachaça (Rabo de Galo, releitura de Maria Mole...). Também recomendo os drinques com algum insumo oriental, que tem conexão com o DNA da casa”, falou.

O Tan Tan fica na Rua Fradique Coutinho 153 – Pinheiros.

OS DRINQUES

Esse colunista conheceU a mais recente carta de coquetéis do Tan Tan e traz algumas indicações. A seguir:

Comece pelo Cavagna - que leva Awamori, Campari (infusionado no morango e Fernet). Atenção para o bom uso do Awamori (não é fácil encontrar bons drinques com ele).

Tan Tan está entre os melhores bares do mundo Foto: @kato78

Entre os sours, vale provar o Ilha do Medo - que leva cachaça envelhecida em amburana, mel de cacau, limão e especiarias.

Por fim, dois coquetéis que estão na minha lista do “você precisa experimentar”.

Caio Carvalhaes e Thiago Bañares Foto: Tati Frison

O primeiro é o martini Mr. Igarashi - que leva sochu de trigo vodca, vermute seco, licor de flor de sabugueiro e cajuína. Um drinque elegante e que pode servir como porta de entrada para quem quer começar no universo dos martinis sem sustos, sem aquele punch alcoólico característico desta categoria de coquetel.

Agora, a joia da coroa da carta é mesmo o Salty Burn - com tequila, jerez cream, vermute tinto e um xarope de goiaba salgada. Amigos, tem muita coisa acontecendo neste trago, tem a salinidade, a doçura... Um abraço etílico que deve aparecer em muitas listas de melhores drinques de 2024 no fim do ano.