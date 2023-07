Tenor que já se apresentou para o papa Francisco recebe o título de Cidadão Paulistano

O tenor Jean William receberá, no próximo dia 7 de agosto, às 18h30, o título de Cidadão Paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo.

A sessão solene, aberta ao público, contará com as presenças de famosos que participaram e participam da vida e carreira do artista nascido em Barrinha (SP) como o maestro João Carlos Martins, o diretor Jorge Takla, o ator Juan Alba, o músico Edgar Poças, o filósofo Gabriel Chalita e a cantora Alaíde Costa.

Jean William já se apresentou para presidentes da República e diante do papa Francisco durante a XVIII Jornada Mundial da Juventude, em 2013.

O tenor Jean William Foto: Rodrigo Casamassa

Além do título paulistano, Jean também recebeu este ano o título de cidadão ribeirão-pretano e faz dois novos shows: o Cantos Brasileiros (que ele apresenta neste sábado, 29, no Teatro Sesi Minas, em Uberaba) e o Jean William & Rafael Altro in Concert, que será realizado em 19 de agosto, na Sociedade Filarmônica Lyra, no Campo Belo.

O artista também tem viajado o Brasil para promover o lançamento de O Resumo Da Ópera, livro que conta sua história e foi escrito pelo jornalista Elcio C. Padovez, além de realizar apresentações ao lado da Orquestra Filarmônica Bachiana Sesi-SP.