Wilco está confirmado para o C6 Fest de 2025

A coluna descobriu que a banda norte-americana Wilco, vencedora do Grammy e uma das mais importantes do folk rock contemporâneo, está confirmada no C6 Fest 2025.

Há trinta anos na estrada, o grupo liderado por Jeff Tweedy se junta ao Air e The Pretenders, os outros dois nomes de peso previamente anunciados no evento que acontece no Parque Ibirapuera, de 22 a 25 de maio.

No próximo dia 22, o festival deve anunciar o line-up completo da terceira edição.