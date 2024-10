Parte do jornal era feito na mesa circular no centro da redação, no Anhangabaú. Havia ali vinte telefones. O prédio branco de dois andares foi demolido há décadas. Ali está um terreno vazio, limitado ao fundo pelo paredão de pedras que sustenta o Mosteiro de São Bento. O mesmo paredão diante do qual, cheios de tensão, imaginamos que seríamos fuzilados pelo Comando de Caça Aos Comunistas que, armado, descia em peso do Mackenzie no dia 31 de março de 1964. Mudaram de caminho no meio, foram para a Faculdade de São Francisco, a “inimiga”.