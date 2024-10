Luiz Schwarcz é leitor voraz e escreveu um texto sobre depressão e ansiedade em primeira pessoa: O Ar que me Falta (Cia. das Letras). Já falei do livro nas minhas crônicas. Agora, Luiz me enviou Estranhos a Nós Mesmos (Zahar), da jornalista do New Yorker, Rachel Aviv. O subtítulo descreve: “Histórias de mentes instáveis”. As narrativas abordam pessoas neuroatípicas com grande sensibilidade, empatia, levando a refletir sobre nossa sociedade e seus “excluídos”. O texto tem passagens comoventes. Laura, por exemplo, vem de uma família tradicional e começou a se cortar no banheiro de casa. Deprimida, toma um medicamento prescrito pelo psiquiatra e vê na receita um sinal de que seu sofrimento era “levado a sério”. Porém, buscava uma vida mais “normal” e não narrou ao médico que sua vida sexual estava alterada, uma vez que a libido despencava com a medicação. Diante da dose máxima de 80 miligramas de antidepressivo, o médico recomendava também um remédio para evitar a sonolência. Quando o medicamento altera seu sono, surge outro fármaco, criando a “cascata iatrogênica”: os efeitos colaterais de um remédio levam a novas drogas. Em 14 anos, Laura tomou 19 medicamentos diferentes. A luta dela seguiu com uma busca de isolamento em ambiente agreste, sentimentos de pânico e ideias de suicídio que quase foram levadas a cabo. Os acontecimentos são dramáticos e não parecem um caso isolado. Uma entre cada oito pessoas toma algum tipo de antidepressivo nos EUA. Laura transformou em blog sua experiência e chamou atenção da autora do livro.

No mesmo campo do conhecimento mental humano, o pequeno livro Ensaios de Psicanálise (INM editora) é enorme. A forma física reduzida, parecendo um breviário, esconde uma riqueza enorme. É um texto útil para iniciados e leigos. Livro para ficar fechando e pensando no que se leu antes de seguir, com a escrita de um acadêmico da UFMG (Fábio Belo), que busca os diálogos entre arte, cinema e psicanálise. Quer um exemplo para pensar sobre sua relação de namoro ou casamento? “Há um modo terrível de controlar a dor proveniente do passado (da situação originária, dos momentos constitutivos do eu): produzir situações de dor. É como se eu dissesse: não me causaram dor, eu mesmo me causo dor! E ai de quem encontrar um (a) parceiro (a) com esse regime de funcionamento. O sujeito pode muito bem estragar tudo para causar dor no outro, e esta dor, por sua parte, vai lhe causar dor, desta vez com clara autoria. O sujeito irá se culpar – uma das grandes traduções internas da dor – pelo seu fracasso, pela sua burrice, por mais um mau passo. O mortífero une: esse é o risco. Se articular com um outro que nos cause dor, é também uma forma de lidar com nossas dores originárias. É uma forma de tornar consciente um tormento inconsciente e pretérito. O masoquismo é, antes, uma forma de controlar a dor e, numa tentativa, fazê-la um circuito inteligível.” Assim, começa a primeira “paulada” sobre a complexa trama de usar outra pessoa para dialogar com seus traumas fundacionais. O bom do texto é o conteúdo aliado à forma clara e direta, sem usar jargões retóricos que possam afastar as pessoas de fora da área.

Ler cura nossas dores? Jamais. Apenas a morte possui esse poder. Os bons livros conferem consciência, nomeiam fantasmas, ampliam horizontes. Ler não muda o mundo, muda minha maneira de percebê-lo. Ler transforma solidão em solitude e, acompanhando literatos e especialistas em saúde mental, o mundo fica menos isolado. Ler é uma revolução de esperança. Experimente. Falta pouco para terminar mais um ano. O tempo virá, inexoravelmente. No entanto, o avanço do calendário seria suavizado com mais livros e maior consciência. Ler cria a música para você dançar com seus fantasmas e dizer a eles que tudo passa, até o medo.