Alta Books anuncia vencedores do 1º Prêmio Alta Literatura; conheça autores e leia trechos das obras

No papel amassado, conheci logo a letra desenhada que só tinha visto botar preço em açúcar, farinha e café. Letra treinada para ser bonita e figurar grande e redonda nos papéis das estantes do comércio. As maiúsculas grandes e cheias de rodeios, os O’s redondos e sem bigode, todos os pingos nos I’s. Li de uma vez, ouvindo a voz de quem me escrevia, aquela voz de algodão no meio de cada cristal. Depois de lido, fiz menção de rasgar tudo e jogar no mato, mas, tornei a ler no meu silêncio e li de novo e de novo e não sei quantas vezes. Tanto li que decorei. Porque queria atender ao pedido de rasgar, mas não queria perder o que ali estava escrito de jeito maneira. De tanto gostar, as coisas ficam gravadas com ferro em brasa na memória da gente.

Dizia assim “Lutei muito para escrever o que vai aqui e só isso é prova do meu sentimento forte e ariado. Espero que não leve susto nem tome por ofensa esta carta minha. Intenção nenhuma tenho eu em desatacar uma pessoa que tenho benquerer. Queria dizer muita coisa, mas sou homem de ignorância. Na cabeça, me falta qualquer dizer bonito de palavra certa e bem pesada para a ocasião. Queria poder pedir, mas sei que não posso. Se não rogo nada, se não peço explicação, é porque sei da sua condição e, por respeito e carinho, considero sua decisão. Mas quero que fique sabendo que te quero muito bem desde que vi pela primeira vez. Se aqui montei pouso, foi pensando que ia também apear no teu colo até a derradeira hora. Espero e rezo a Deus por tua felicidade. Esquecimento, eu não prometo, porque é paga que você não merece. Vá desculpando qualquer coisa e tendo piedade dessa alma que te escreve. Por tudo isto, quero que tome conhecimento de que me dando sinal, estou às ordens.”. E eu não dei sinal nenhum. Dali por diante, despassarinhei.