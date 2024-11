Em tempos tumultuados, leitores aderem à ficção de cura

Nas sessões de autógrafos de Toshikazu Kawaguchi, não é incomum que os fãs caiam em lágrimas.

PUBLICIDADE Sua peculiar série de fantasia — ambientada em um café mágico em Tóquio, onde os clientes podem viajar de volta no tempo enquanto o café esfria — é centrada em pessoas comuns que lutam contra a perda e o arrependimento e desejam poder mudar o passado. Os leitores costumam dizer a Kawaguchi que as histórias os ajudaram a superar o luto ou os levaram a se reconciliar com um parente ou amigo afastado. “Um comentário que recebo muito é: Os livros ajudaram a me curar”, disse Kawaguchi por meio de um intérprete durante uma visita recente a Nova York.

Um sucesso de vendas no Japão, a série de Kawaguchi, Antes que o Café Esfrie (publicado no Brasil pela Valentina), ganhou seguidores globais, vendendo mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo, em 46 idiomas.

O quinto livro de sua série, Before We Forget Kindness, que foi publicado nos Estados Unidos na última terça-feira, 5, atraiu milhares de avaliações com estrelas no Goodreads (“Eu chorei enquanto lia”, disse uma usuária do Goodreads chamada Ally Fir, coproprietária da The Mysterious Bookcase em Bournemouth, Inglaterra, em uma típica avaliação cinco estrelas.)

A série pertence a um gênero em expansão chamado “ficção de cura” — romances aconchegantes e agradáveis que há muito são populares no Japão e na Coreia e agora estão sendo traduzidos ao redor do mundo.

Publicidade

Livros da série 'Antes que o Café Esfrie', literatura japonesa que faz sucesso nos Estados Unidos Foto: NYT

Fãs do gênero dizem que as histórias emocionantes e excêntricas oferecem conforto em um momento em que o mundo parece desequilibrado e caótico, e parecem uma fuga de notícias angustiantes sobre guerras, animosidade política e desastres ambientais.

Os romances geralmente acontecem em locais mundanos — lavanderias, lojas de conveniência, lanchonetes, livrarias e cafés — mas têm uma dose de realismo mágico. Eles tendem a ser curtos e episódicos, o que os torna fáceis de ler em um telefone, que é como os leitores no Japão e na Coreia costumam consumir livros. Eles se concentram em pessoas lidando com problemas cotidianos, como mágoa, solidão e arrependimento, e constroem um crescendo catártico. Muitos dos romances apresentam gatos com poderes mágicos de cura.

“Com a turbulência da era pós-pandemia e a eleição, tudo o que as pessoas querem é se sentir bem”, disse Jessica Callahan, coproprietária da Pocket Books, uma livraria independente em Lancaster, Pensilvânia, onde há uma mesa de exposição de Antes que o Café Esfrie e outras ficções de cura. “Esses livros os ajudam a se sentir bem.”

Embora a ficção de cura seja popular há muito tempo no Japão e na Coreia, só recentemente começou a decolar na tradução. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde a série de Kawaguchi vendeu mais de 3 milhões de cópias, as editoras lançaram dezenas de romances de cura traduzidos e estão correndo para adquirir mais.

PUBLICIDADE “Após seu sucesso, realmente começamos a ver mais editoras adquirindo e trazendo mais desses romances tranquilos, de cura e traduzidos”, disse Shannon DeVito, diretora de livros da Barnes & Noble. Os lançamentos recentes de romances japoneses aconchegantes incluem Os Gatos do Café da Lua Cheia (Intrínseca), de Mai Mochizuki, ambientado em uma cafeteria mágica administrada por gatos falantes; The Kamogawa Food Detectives, de Hisashi Kashiwai, que se passa em um restaurante de Kyoto onde a comida evoca memórias esquecidas; A Lanterna das Memórias Perdidas (Bertrand Brasil), de Sanaka Hiiragi, sobre um estúdio fotográfico onde os recentemente falecidos revivem momentos importantes de suas vidas; e A Biblioteca dos Sonhos Secretos (Sextante), de Michiko Aoyama, que se concentra em uma bibliotecária de Tóquio cujas recomendações de livros ajudam os leitores a realizar seus sonhos. As editoras também compraram romances coreanos, como A Incrível Lavanderia dos Corações (Intrínseca), de Jungeun Yun, sobre uma lavanderia mágica onde os clientes podem apagar memórias infelizes, e A Grande Loja de Sonhos (WMF Martins Fontes), de Miye Lee, sobre uma loja de departamentos que vende sonhos, que vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Publicidade

Sivan Sardar, que mora em Leeds, Inglaterra, e trabalha com marketing, ficou viciada em ficção de cura depois que pegou uma cópia de Antes que o Café Esfrie em 2022.

“Eu estava chorando como uma idiota”, disse Sardar, que postou uma crítica emocional do romance no TikTok que atraiu mais de 1 milhão de visualizações.

Toshikazu Kawaguchi em foto tirada em Tóquio no dia 5 de novembro de 2024 Foto: Noriko Hayashi/NYT

Desde então, ela leu todos os títulos traduzidos da série de Kawaguchi e acumulou uma prateleira inteira de ficção de cura.

“Eles todos têm a mesma vibração”, ela disse. “Realmente parece cura. Você se sente bem depois, apesar de chorar.”

É raro ver um novo gênero de ficção traduzido atrair um público tão grande em inglês. Alguns editores compararam o interesse crescente em ficção de cura à explosão do noir escandinavo que se seguiu ao sucesso da trilogia Millennium de Stieg Larsson há mais de uma década.

“Este é o maior boom de tradução que tivemos em algum tempo”, disse Sara Nelson, vice-presidente sênior e editora executiva da Harper, que publicou o best-seller de Satoshi Yagisawa Meus Dias na Livraria Morisaki (Bertrand Brasil) e sua sequência, Mais Dias na Livraria Morisaki (tradução livre).

Nelson disse que o gênero está repercutindo entre os leitores em parte porque os romances prometem escapar da turbulência e incerteza do presente.

Publicidade

“Alguns deles têm viagem no tempo, e todo mundo ama viagem no tempo, especialmente quando os tempos atuais são tão assustadores e bizarros”, disse ela.

Gatos e literatura

Outro impulsionador significativo do apelo do gênero? Gatos.

“Sempre há um gato”, disse Nelson.

Vários romances japoneses de cura com tema de gato se tornaram sucessos de tradução, como O gato que amava livros (Planeta), o romance de Sosuke Natsukawa sobre um gato falante que resgata livros indesejados e não lidos. A sequência de Natsukawa, The Cat Who Saved the Library, deve ser lançada nos Estados Unidos na primavera (do hemisfério norte; outono de 2025 no Brasil).

“Há um aspecto de autocuidado nesses livros”, disse Judith Curr, presidente e editora do grupo HarperOne na HarperCollins, que adquiriu os romances de Natsukawa.

A Berkley, uma marca da Penguin Random House que publica romances e ficção comercial, também comprou um punhado de romances aconchegantes e centrados em gatos do Japão.

Cindy Hwang, vice-presidente e diretora editorial da Berkley, disse que encontrou o gênero pela primeira vez quando uma editora britânica lhe enviou Relatos de um Gato Viajante (Alfaguara), de Hiro Arikawa. O romance, narrado em parte por um gato sarcástico que faz uma viagem de carro pelo Japão com o homem que o resgatou, a fez “chorar baldes”, disse ela.

Publicidade

Junto com Relatos de um Gato Viajante, Berkley também publicou a sequência de Arikawa, The Goodbye Cat, e lançou recentemente o best-seller de Syou Ishida, Vou Te Receitar um Gato (Intrínseca), sobre uma clínica em Kyoto onde os pacientes são mandados para casa com gatos em vez de remédios. Uma tradução em português da sequência — intitulada, naturalmente, Vou Te Receitar Outro Gato (Intrínseca) — será lançada em janeiro no Brasil.

Os gatos são tão essenciais na ficção de cura que os editores de Kawaguchi nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha adicionaram um gato marrom fofo às capas de Antes que o Café Esfrie, embora, em uma ruptura com a tradição, os gatos não sejam centrais em seus romances.

“Nada diz aconchegante, confortável e enrolado como um gato”, disse Neil Gudovitz, agente de Kawaguchi.

Em uma manhã ensolarada de setembro, Kawaguchi estava sentado em uma sala de conferências no escritório de sua editora no centro de Manhattan, onde ele tinha ido autografar 1.000 cópias de Before We Forget Kindness. Ele foi acompanhado por um intérprete e seu editor da Sunmark, uma editora japonesa especializada em autoajuda e não ficção, incluindo o mega best-seller de Marie Kondo, A Mágica da Arrumação (Sextante).

Kawaguchi nunca se propôs a escrever ficção, ele disse. Nascido em Osaka, onde seus pais tinham uma barbearia, ele se mudou para Tóquio depois da faculdade para se tornar um escritor de mangá, mas não conseguiu ser publicado. Um antigo colega de escola que estava trabalhando no teatro pediu que ele escrevesse uma peça, e Kawaguchi descobriu que tinha um talento para o diálogo.

Kawaguchi escreveu Antes que o Café Esfrie inicialmente como uma peça. Chamou a atenção de Ruriko Ikeda, uma editora da Sunmark que assistiu a uma apresentação e se viu emocionada até as lágrimas.

“Eu estava chorando muito”, disse Ikeda por meio de um intérprete. Ela escreveu para Kawaguchi e, eventualmente, o convenceu a adaptar a peça como um romance.

Publicidade

Depois que Antes que o Café Esfrie foi publicado no Japão em 2015, os livreiros ajudaram a transformá-lo em um fenômeno. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi adaptado para um longa-metragem. Kawaguchi escreveu mais cinco romances ambientados no café de viagem no tempo.

Editoras internacionais atacaram, e os direitos de tradução foram vendidos em mais de 40 idiomas, incluindo macedônio, malaio, georgiano e mongol.

Nos Estados Unidos, Antes que o Café Esfrie rapidamente pegou bibliotecários e livreiros depois que foi publicado pela Hanover Square Press no outono de 2020, quando a pandemia estava acontecendo. As vendas aumentaram depois que leitores postaram vídeos emocionais no TikTok, onde postagens sobre a série geraram mais de 28 milhões de visualizações.

Este ano, Kawaguchi realizou eventos na Romênia, Polônia, Nova Zelândia, Itália e Emirados Árabes Unidos, e fez sua primeira viagem à América do Norte, com aparições em Toronto, Los Angeles e Nova York.

Aonde quer que ele vá, os fãs frequentemente lhe dizem o que fariam se pudessem voltar no tempo.

“Em suas sessões de autógrafos, as pessoas ficam emocionadas”, disse Peter Joseph, diretor editorial da Hanover Square Press. “As pessoas estão procurando consolo.”

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.