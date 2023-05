Estado americano proíbe contação de histórias feita por drag queens para crianças

AP - Montana se tornou o primeiro estado a proibir especificamente pessoas vestidas de drag queen de ler livros para crianças em escolas e bibliotecas públicas.

Projetos de lei na Flórida e no Tennessee também parecem tentar proibir eventos de leitura de drag, mas ambos indicam que as performances em questão seriam aquelas de natureza sexual - o que dá margem à interpretação. Ambos os projetos de lei também enfrentam desafios legais.

A lei de Montana é única porque - embora defina tal evento como aquele organizado por um drag king ou drag queen que lê livros infantis para crianças menores - não exige que haja algum teor sexual para que ele seja banido.

Isso torna a lei de Montana a primeira a proibir especificamente eventos de leitura drag, disse Sasha Buchert, advogada da Lambda Legal, uma organização nacional que busca proteger os direitos civis da comunidade LGBTQ+ e daqueles diagnosticados com HIV e Aids.

“É constitucionalmente suspeito em todos os níveis”, disse Buchert na terça-feira, 23, argumentando que o projeto de lei limita a liberdade de expressão e procura refrear um esforço que ajuda os jovens transgêneros a saberem que não estão sozinhos.

Drag queens em protesto contra projeto de lei em Montaan, em abril Foto: Thom Bridge/Independent Record via AP

O projeto de lei, que foi apoiado por mais da metade da legislatura controlada pelos republicanos, entrou em vigor imediatamente depois que o governador republicano Greg Gianforte o assinou na segunda-feira, 22.

Continua após a publicidade

Gianforte assinou a lei porque “acredita que é extremamente inapropriado para crianças pequenas, especialmente pré-escolares e crianças no ensino fundamental, serem expostas a conteúdo sexualizado”, disse a porta-voz Kaitlin Price em um comunicado.

O projeto inicialmente pretendia proibir menores de assistir a apresentações de drag, que foram definidas como shows que tendiam a “excitar pensamentos lascivos”. A legislação foi posteriormente alterada para proibir menores de assistir a apresentações “sexualmente orientadas ou obscenas” em propriedade pública.

Defensor do projeto de lei, o deputado republicano Braxton Mitchell disse que apoiou o projeto “porque os shows de drag nos últimos anos foram especificamente voltados para crianças” e falou sobre vídeos online que mostram crianças em shows de drag.

“Na minha humilde opinião, não existe show de drag para toda a família”, disse Mitchell em abril.

Conteúdos diferentes

Os artistas que se opõem à legislação disseram que têm apresentações separadas para crianças e adultos.

Não está claro com que frequência esses eventos de leitura de drag foram realizados em escolas públicas ou bibliotecas em Montana.

Continua após a publicidade

Eventos assim foram realizados no ZooMontana em 2022 e em uma livraria no centro de Helena. Nos dois casos, houve protestos. No entanto, nenhum deles seria proibido pela nova lei. Outro evento realizado em uma livraria de Bozeman no fim de semana passado também atraiu manifestantes.

Uma performer de Montana, do grupo The Mister Sisters, cujo nome artístico é Julie Yard, ajuda a organizar eventos de leitura de drag e diz que nunca foi convidada a organizar um em nenhuma escola - pública ou privada. Entre 6 a 10 eventos estão programados em todo o estado nos próximos meses. “Normalmente, os pedidos de histórias com performances ocorrem mais durante o verão e tendem a coincidir com as celebrações do Orgulho LGTB+.

Planejar tais eventos no clima político atual também envolve desenvolver um plano de segurança e trabalhar com a polícia local caso os manifestantes apareçam.

Os eventos de leitura de drag continuarão apesar dos protestos, que, Yard diz, ajudam a provar que eles são necessários.

“Para nós, novamente, é sobre se desdobrar e garantir que estamos mandando a mensagem para qualquer pessoa, mas, especialmente, para crianças vulneráveis, de que há um lugar para elas, uma comunidade para elas, e que há pessoas interessadas em garantir que sejam aceitas e se sintam seguras.”

Outros locais

Continua após a publicidade

O projeto de lei do Tennessee para restringir apresentações de drag em espaços públicos ou na presença de crianças foi temporariamente bloqueado em março por um juiz federal que ficou do lado de um grupo que entrou com uma ação alegando que o estatuto viola seus direitos da Primeira Emenda.

O juiz distrital dos EUA, Thomas Parker, disse que o estado falhou em apresentar um argumento convincente sobre por que o Tennessee precisava da lei e concordou que provavelmente era vago e excessivamente amplo.

Um restaurante com show de drag entrou com uma contestação contra a proibição da Flórida, dizendo que a lei priva o restaurante de seus direitos de liberdade de expressão da Primeira Emenda. O restaurante realizava shows de drag “familiares” aos domingos, mas a lei exigia que eles proibissem as crianças de irem aos shows. O governador Ron DeSantis também assinou projetos de lei nesta semana para proibir cuidados médicos de afirmação de gênero para menores e restringir a discussão de pronomes pessoais na escola.

Gianforte assinou um projeto de lei este ano para banir cuidados de afirmação de gênero para menores transgêneros em Montana durante uma sessão legislativa na qual a legisladora do Partido democrata transgênero Zooey Zephyr foi expulsa do plenário, o que gerou um protesto pela tentativa de silenciá-la.

Na semana passada, ele assinou um projeto de lei para que a palavra “sexo”, na lei estadual, seja definida apenas por “homem” ou “mulher”. Kansas e Tennessee têm leis semelhantes definidas para entrar em vigor em 1º de julho, que os aliados LGBTQ+ argumentam que negarão o reconhecimento legal a pessoas não binárias e transgênero e as impedirão de mudar o sexo em suas certidões de nascimento e carteiras de motorista. A lei de Montana entraria em vigor em 1º de outubro.