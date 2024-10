Fatia de salsicha, cabelo e carta de amor: os marca-páginas bizarros encontrados por bibliotecários

Uma lista de ingredientes sem título pede “7 xícaras de morangos, 3 xícaras de mascarpone, 1 xícara de açúcar de confeiteiro, 40 bolachas”. Um tiramissu de morango, talvez?

Em um panfleto do Museu de História da Arte de Viena, outro leitor mapeou seu dia em letra cursiva: “Café da manhã = iogurte grego com frutas, aveia e mel. Trabalho = Parque da Fonte. Devolver livro. Passeio na hora do almoço. Ligar para Andrea. Jantar - Pãozinho de salmão. Meditar no metrô e nos intervalos”.

Outro pedaço de papel dobrado tem a mesma frase escrita repetidas vezes com caneta marca-texto laranja, presumivelmente como punição: “Não direi palavrões ao meu irmão”.