Hubert Alquéres é o novo curador do Prêmio Jabuti

O Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, terá um novo curador em sua 65ª edição. Hubert Alquéres, diretor do Colégio Bandeirantes, ex-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo entre 2003 e 2011, e que já foi secretário estadual e secretário executivo na Secretaria de Educação e presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, assume um dos mais tradicionais prêmios literários do Brasil.

Prêmio Jabuti é um dos mais abrangentes do mercado editorial Foto: Câmara Brasileira do Livro

Formado em engenharia civil, Alquéres, que é vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro há 12 anos, começou sua carreira como professor no Colégio Bandeirantes e na Escola Politécnica da USP. É ainda presidente da Academia Paulista de Educação e do Conselho de Administração do Museu AfroBrasil - Emanoel Araujo e membro da Associação Amigos da Biblioteca Mário de Andrade.

Em 2022, o curador do Jabuti foi o editor e tradutor Marcos Marcionilo. Integraram o conselho curador Bel Santos-Mayer, Camile Mendrot, Luiz Gonzaga Godoi Trigo e Rodrigo Casarin. Ainda não há outras informações sobre inscrições e regulamento do Jabuti 2023.









