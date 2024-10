Como a procuração valia até 21 de junho de 2022, Bianca a princípio cultivou a esperança de que o ex voltaria em algumas semanas com as meninas. E prometeu até retomar o casamento caso ele trouxesse as crianças de volta. “Ele então me obrigou a voltar a usar aliança e a tirar foto de todos os lugares onde eu ia. Tinha de fotografar até quando ia dormir à noite. Aguentei isso até o dia em que ele disse que ia embarcar de volta para o Brasil, na primeira quinzena de maio. Mas, no dia de voltar, inventou que um documento estava vencido.” Na segunda tentativa, ela conta que o ex prometeu embarcar com as meninas em 4 de junho, mas novamente arrumou outra justificativa e acabou permanecendo no Líbano. “Em 21 de junho, quando vi que ele não voltou, entrei na Justiça com processo de guarda e separação à revelia.”

A advogada de Bianca, Patrícia Bozolan, diz que na Justiça brasileira a professora já conseguiu a busca e apreensão das crianças e a guarda unilateral. Também se divorciou por meio de publicação no Diário de Justiça em fevereiro de 2023.

O acirramento da relação levou à alienação parental. Bianca conta que nos primeiros seis meses o ex ainda permitia que ela fizesse videochamadas diárias para as meninas, mas de repente cortou todo o contato dela com as meninas. “O primeiro Natal foi o mais horrível. Ele não me deixou falar com elas. E, no ano seguinte, consegui falar apenas três vezes com as minhas filhas”, conta. A primeira vez foi em maio, a segunda em setembro e a terceira no Natal. “Quando fiquei esse ano todo praticamente sem falar com elas, só ficava pensando: Será que elas me esqueceram? Será que elas pensam que eu as abandonei? Mas, no dia em que me viram, elas ficaram eufóricas e isso me deu esperança para continuar lutando.”

Junto à alegria de ver as filhas no Dia das Mães de 2023, veio também a constatação de que elas já não entendiam mais direito o português. “Perguntei: ‘Tá tudo bem?’. E elas respondiam: ‘Sim’. ‘Foram na escola?’ ‘Não?’ ‘Por quê?’ ‘Sim’.” Desde então, Bianca passou a estudar árabe para conseguir se comunicar com as meninas sem a necessidade de tradução do ex. Mesmo assim, todas as conversas da mãe com as meninas são monitoradas.

Bianca diz que já buscou ajuda em todos os lugares que conhecia para reaver as filhas. Tentou vários ministérios, órgãos de defesa das mulheres, pediu ajuda a parlamentares de direitos humanos e até comprou ingresso para a festa de aniversário do PT para tentar, sem sucesso, contar seu drama para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Mas nunca conseguiu ser ouvida. “No final, eu sou uma mera professora de gramática do ensino médio de Brasília. O genitor das minhas filhas sempre me diz: ‘Manda a sua polícia me pegar aqui’. Essa certeza da impunidade é revoltante.”