Conheço gente que já descobriu traição, mas preferiu nem falar que descobriu porque isso significaria ter de enfrentar uma realidade não planejada e mergulhar não só no sofrimento do fato em si, como na vergonha da exposição dele para família, amigos, conhecidos. Em outras palavras, precisar lidar com a insegurança causada pelas mudanças que certamente virão como também, em muitos casos, com a própria dependência afetiva e - para ainda muitas mulheres - financeira.

Iza falou em “mentiras expostas, decepção, sujeira”. São elementos que costumam habitar os casos de traição. O ponto é o que cada um dá conta de fazer depois de eles virem à tona. É isso que determinará o fim ou a manutenção do relacionamento.