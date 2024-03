A certa altura do filme, discute-se se o rei da dor-de-cotovelo, Lupicínio Rodrigues, poderia ser hoje "cancelado" em razão de suas letras consideradas machistas. Sem dúvida, desde que se ignorasse o tempo em que viveu e seu respectivo contexto histórico. Ou seja, colocado em prática o procedimento do anacronismo (julgar tempos passados pelos valores do presente), seria bem possível que o velho Lupi fosse mesmo colocado no índex e no pelourinho das redes sociais. Por sorte, existe sempre a possibilidade da contextualização, o que permite "salvar" uma das grandes obras da música popular brasileira, apesar de alguns versos impossíveis de serem escritos hoje em dia. A passagem faz parte do excelente documentário Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor, de Alfredo Manevy, com pesquisa de Lucas Nobile.

Cito esse trecho porque me parece resumir o projeto em seu todo, um documentário de ideias, pensado com atenção no trabalho do artista, mas também no quadro histórico em que ele se dá, com sua originalidade e também suas limitações. Esse pensamento por trás do filme em nada retira o que ele tem de melhor, a emoção de reencontrar um compositor ímpar da nossa mais significativa manifestação artística, a música popular.

Gaúcho de Porto Alegre, Lupicínio cresceu em bairro pobre, porém muito criativo e musical. Foi influenciado tanto pelo samba como pelo tango da vizinha Argentina. Expressou-se em diversos ritmos, e ficou mesmo famoso como o grande vate da dor de cotovelo, dos males de amor incuráveis e severos. No entanto, foi um samba, bastante ritmado, que o lançou em escala nacional, Se Acaso Você Chegasse, na voz de Cyro Monteiro e depois na de Elza Soares. O curioso é que a canção foi usada, sem crédito, num filme americano, Dançarina Loura, que chegou a concorrer ao Oscar em 1945. Claro, Lupi nem foi consultado sobre a utilização da obra e nem viu a cor de um centavo. Mesmo assim, quando soube, comemorou que uma composição sua tenha chegado a Hollywood, mesmo sob a forma de uma apropriação indébita.

Em seu cantinho porto-alegrense e depois no Rio de Janeiro, Lupicínio nem se importava muito com Hollywood e suas badalações. Foi um boêmio clássico, daqueles de virar noites seguidas em mesas de um bar. Dos então meninos da tropicália, que o adoravam, Caetano Veloso e Gilberto Gil, dizia que eram frouxos e não conseguiam acompanhá-lo nas maratonas noturnas. "Meia-noite e já estão cansados, ou têm algum compromisso para o dia seguinte. Eu vou até as 9 ou 10h da manhã seguinte". Era representante da velha boemia dos anos 1940 e 1950, do culto ao copo, aos companheiros de bar, à mulher amada, em geral esquiva e traidora.