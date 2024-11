Como decidir qual meia usar? Antes subestimadas, elas viraram bandeira de personalidade

A meu ver, meias são as estrelas subestimadas do universo dos acessórios. Bolsas recebem a maior parte da atenção, gravatas e relógios um pouco, mas meias, apesar de serem uma parte essencial do guarda-roupa de todos, muitas vezes são tratadas como uma reflexão tardia, o equivalente calçadístico da camiseta por baixo da roupa.

Talvez isso seja uma ressaca dos dias quando, como Cole Porter cantou, “um vislumbre de meia era visto como algo chocante”, mas a abordagem geral às meias parece ser torná-las tão invisíveis quanto possível. Se esse é o objetivo, então combiná-las com suas calças é algo óbvio; fazer isso cria a ilusão de uma linha ininterrupta, acrescentando comprimento às pernas. Para fazê-las parecerem ainda mais longas, combine os sapatos também.

Se você está usando uma saia, adotar a solução de meias nude com sapatos nude, originalmente defendida pela estilista L’Wren Scott (1964-2014), é outra técnica que alonga os membros. Por contraste, combinar suas meias com a parte superior das roupas, uma variação da técnica sanduíche, pode resultar em esmagar visualmente as pernas. (Claro, se você quer fazer suas pernas parecerem mais curtas, isso funciona muito bem.)

Usar meias 'diferentes' pode ser uma forma de mostrar sua personalidade. Foto: Rowan - stock.adobe.com

PUBLICIDADE Mas há outra opção, que é tratar suas meias da maneira como as pessoas agora tratam suas bolsas: como bandeiras de personalidade. Mesmo se suas meias estiverem cobertas por calças, elas são reveladas assim que você se senta e a perna da calça sobe um pouco, um momento de espiada que todos podem ver. Isso significa que meias são uma declaração, quer você goste ou não.

Então, por que não ser um pouco mais deliberado? Isso não significa necessariamente abraçar a novidade, a menos que você tenha uma razão específica para fazê-lo. O Primeiro Ministro Canadense, Justin Trudeau, é um mestre na arte da diplomacia das meias, personalizando suas meias de acordo com sua agenda e usando-as como uma forma de aproximação. Ele usou, por exemplo, meias de Star Wars no ‘Dia de Star Wars’ [’May the Fourth’, um trocadilho que brinca com a semelhança fonética, na língua inglesa, entre o dia 4 de maio e a frase ‘que a força esteja com você’]. Trudeau também usou meias arco-íris que diziam “Eid Mubarak” [termo árabe que significa “Festival Abençoado”] para marchar em um desfile do Orgulho LGBTQIA+ que coincidiu com o feriado que marca o fim do Ramadan. Seu homólogo irlandês, Leo Varadkar, usou meias de folha de bordo em honra a Trudeau em 2017. David Beckham tem usado (sem trocadilhos) meias rosas para combinar com o rosa característico de sua equipe de futebol, Inter Miami CF. Michael Jackson também sabia o papel que meias chamativas poderiam desempenhar em atrair atenção para os pés.

Famosos da música, do esporte e até políticos já aderiram às meias 'diferentonas'. Foto: New Africa - stock.adobe.com

Talvez seja por isso que muitas marcas aderiram a essa ideia. Prada, Simone Rocha e Saint Laurent oferecem meias (muitas vezes muito caras) com strass e outros enfeites que são menos engraçadas, ou com menos trocadilhos, e mais de um floreio sartorial — são feitas para serem vistas. Paul Smith, o designer britânico de moda masculina, fez uma assinatura para si mesmo com meias listradas, que seus acólitos usam como sinais secretos de pertencimento a um clube. (Se você sabe, você sabe.)

O ponto é, você deve pensar em suas meias não tanto como secundárias à sua roupa, mas como joias em si mesmas. Isso significa que elas não têm que combinar com suas calças ou sapatos ou topo, mas elas têm que dizer algo coerente sobre o conjunto.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.