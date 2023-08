Adriana Calcanhotto e Rodrigo Amarante fazem show juntos em São Paulo; saiba como será

Adriana e Calcanhotto e Rodrigo Amarante se juntam nesta sexta-feira, 11, para um show inédito. A apresentação ocorrerá na Audio, na zona oeste de São Paulo.

De acordo com que Adriana disse ao Estadão, ela e Amarante estarão juntos em músicas como Lovely, que está em seu mais recente disco, Errante. O músico e compositor já havia participado da gravação da canção tocando bandolim.

Amarante também tocará na música Cariocas, sucesso de Adriana. Com a banda da cantora, o músico ensaiou o bolero Tuyo, composição dele, e o samba Hora da Razão, do compositor baiano Batatinha. Amarante também fará canções no formato voz e violão.

Rodrigo Amarante e Adriana Calcanhotto juntos em show Foto: Marcelo Brammer;Denise Andrade/Estadão

Adriana e Amarante são amigos, apesar da distância. “Nós dois somos nômades. Amarante é o cara mais errante que eu conheço. Está sempre pelo mundo com seu violão”, diz a cantora.

A parceria entre eles já é antiga. O grupo Los Hermanos, do qual Amarante fazia parte, tocou na faixa A Mulher Barbada, do álbum Cantada (2002). “Sempre pensei em fazer algo com o grupo. Depois, toquei com o Los Hermanos no Circo Voador e em Salvador”, conta Adriana.

Adriana também vai cantar músicas do álbum Errante e sucessos de carreira.

O show que Adriana e Amarante apresentam juntos em São Paulo é uma prévia do que eles apresentarão no festival Doce Maravilha, que ocorrerá neste final de semana no Rio de Janeiro.

11/8; 23h

Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

R$ 180/R$ 250