Billy Joel encerrou na noite de quinta-feira, 25, a sua tradicional e duradoura residência de shows no Madison Square Garden, em Nova York. Para celebrar a 150ª apresentação no local, ele convidou Axl Rose, do Guns N’ Roses, para cantar ao seu lado.

Axl apareceu vestido de forma elegante para duas performances: de Live And Let Die, faixa eternizada por Paul McCartney & Wings e regravada pelo Guns, e de Highway To Hell, clássico do AC/DC, banda a qual o vocalista fez parte em 2016, quando substituiu Brian Johnson em uma turnê.

O roqueiro ainda voltou ao palco no final do show para um dueto de You May Be Right, hit de Joel.

Axl Rose canta com Billy Joel Foto: Reprodução/Youtube: @Billy_Joel_Forever