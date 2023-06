Beatles: documentário inédito no Brasil revela histórias de músicas da banda; saiba onde assistir

Um documentário que promete revelar a história por trás de algumas das músicas mais icônicas dos Beatles chegou ao Brasil neste domingo, 25, dia em que é comemorado o Global Beatles Day. Dirigido por Lucy Ciara McCutcheon, The Beatles: Por Trás das Letras conta como o grupo compôs suas famosas canções ao longo do tempo.

A produção, que está disponível no CurtaOn - Clube de Documentários, traz depoimentos de como foram compostas músicas como Love Me Do, She Loves You, All My Loving e Here, There and Everywhere. Enquanto algumas foram escritas em quartos de hotel, o grupo também aproveitou para fazer álbuns inteiros em ônibus a caminho de turnês.

Paul McCartney e John Lennon foram responsáveis pela maioria das composições dos Beatles. Foto: Curta!/Divulgação

O documentário também explica o motivo de muitas das canções da banda trazerem a palavra “you” – ou “você” – no título. Paul McCartney e John Lennon, dupla responsável pela maioria das composições, queriam que cada fã que os ouvisse da plateia sentisse que as músicas eram dedicadas especialmente a ela.

Eles também investiram em letras que falavam sobre o amor. All My Loving, por exemplo, foi composta por Paul a Jane Asher, sua então namorada. Os dois se conheceram quando Jane entrevistou o músico para a revista Radio Times.

The Beatles: Por Trás das Letras está disponível para assinantes na Claro TV+ e no CurtaOn.com.br. A plataforma do CurtaOn, porém, libera sete dias de degustação gratuita para novas inscrições. O documentário estreia no dia 10 de julho no canal Curta!.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais