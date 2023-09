Bebe Rexha dá ‘selinho’ em Luísa Sonza no palco do The Town

No penúltimo show do palco Skyline deste domingo, 3, Luísa Sonza “bateu ponto” mais uma vez: foi convidada por Bebe Rexha, artista americana, para uma parceria na música I Got You. As duas, que já apareceram juntas em foto deste ano, se abraçaram e terminaram a apresentação com um selinho.

“A Luísa tem um gosto ótimo, aliás”, brincou Bebe.

Bebe Rexha dá selinho em Luísa Sonza no The Town Foto: Reprodução/Multishow

Além da sua própria apresentação, Sonza também foi convidada para cantar Penhasco 2, música de seu novo álbum, durante o show de Demi Lovato no último sábado.

Luísa publicou o momento deste domingo nas suas redes sociais, com a legenda “Só dá tu”: uma referência à versão brasileira do sucesso de Rexha, feita pela banda A Favorita.