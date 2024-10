Billy Joel decide vender mansão de seus sonhos de infância: ‘Vou me arrepender quando der as chaves’

Um adolescente então conhecido como William Martin Joel morava no subúrbio operário de Hicksville — sua família tinha recursos tão limitados que eles não possuíam uma TV. Ele arrumou um emprego exaustivo de salário mínimo capturando ostras.

A draga cruzava as águas do Long Island Sound, incluindo uma baía que curva como uma vírgula e enfrenta algumas das propriedades mais caras dos Estados Unidos. Do barco, ele podia ver uma majestosa mansão de tijolos.

“Riquinhos”, ele pensou consigo mesmo. “Eu nunca vou viver em uma casa como essa.”

Imagem aérea da mansão de Billy Joel em Centre Island. Foto: Eric Striffler/NYT

PUBLICIDADE Várias décadas e dúzias de sucessos depois, Billy Joel — o homem das ostras transformado em ‘homem do piano’ — comprou essa mansão em Centre Island, no estado de Nova York, em 2002. Joel, aos 75 anos, já contou essa história muitas vezes, até mesmo acrescentando certa vulgaridade, talvez porque seja tão inacreditável: “A palavra que se aplica é ‘absurda’. Eu cresci em uma casa com um lote de 1.000 m² em Hicksville. E eu costumava andar de bicicleta até aqui e dar uma volta de bicicleta e olhar para todas as pessoas ricas e xingá-las”, diz ele.

Na quarta-feira, 9, uma equipe de agentes imobiliários e publicitários trabalhando em seu nome abriu a casa para tentar vender a propriedade. O preço de listagem é de US$ 49,9 milhões (cerca de R$ 280 milhões).

Billy Joel é dono de sucessos como 'Vienna' Foto: Thea Traff/NYT

O evento de várias horas era somente por convite, e agentes imobiliários de alto nível chegaram de lancha. Os potenciais compradores estão no 0,1% — pelo menos um bilionário e o representante de um fundo de hedge baseado em Bruxelas eram esperados para fazer um tour pela casa. Entre os ex-vizinhos de Joel estão Rupert Murdoch, Sean Hannity e um dos herdeiros da fortuna da Exxon Mobil, diz sua equipe.

Publicidade

É uma multidão que está a mundos de distância daquela que Joel costumava habitar. Sua identidade e música são fortemente ligadas à classe trabalhadora de Long Island.

Hicksville, onde ele cresceu nos anos 1950 e 1960, fica a menos de 24 km de sua mansão. Quando o Presidente John F. Kennedy foi assassinado, sua mãe o enviou a uma loja próxima para alugar uma TV. Ele retornou com a TV em um carrinho de mão, explicou seu biógrafo Fred Schruers.

Corretores foram convidados para um evento para apresentar a casa de Billy Joe, que está à venda Foto: Eric Striffler/NYT

Embora a família de Joel não tivesse um aparelho de televisão, eles tinham um piano vertical Lester desgastado, e sua mãe insistiu que ele fizesse aulas, disse Schruers. Ansioso para sair e brincar com seus amigos, Joel ressentia-se dos ensaios, então aprendeu a imitar o estilo de Beethoven apenas o suficiente para fazer sua mãe pensar que ele estava seguindo a partitura, disse ele.

Ele tentou embutir essas modestas raízes musicais na propriedade quando a comprou, nomeando-a “MiddleSea” — uma referência à sua localização no meio do mar, em uma faixa que se projeta com Oyster Bay de um lado e Cold Spring Harbor do outro. Mas também é um trocadilho referindo-se à nota do dó central, a primeira tecla que os iniciantes em piano aprendem.

“Se não fosse pela possibilidade de fazer aulas de piano, provavelmente nunca teria conseguido comprar uma propriedade de alto padrão como esta. Então, eu a nomeei após a primeira nota que aprendi no piano, que foi o dó”, explicou ele. A propriedade de alto padrão de 105 mil m² tem uma casa principal, uma casa de praia e duas casas de hóspedes, totalizando 18 quartos, 16 banheiros, três piscinas, uma pista de boliche e um heliponto. A vastidão dos terrenos é difícil de colocar em palavras, então eu caminhei de uma extremidade da linha da propriedade até a outra. Em um ritmo rápido, me levou 9 minutos e 3 segundos, quase o mesmo tempo que me leva para caminhar sete quarteirões na cidade de Manhattan.

Publicidade

Os convidados e Joel se locomovem em carrinhos de golfe — elétricos, o gerente da propriedade faz questão de notar.

Uma praia de areias finas, estendendo-se por mais de 609 metros, adorna a borda da propriedade.

Em alta Cultura Cantar soul é para quem tem voz e emoção e sabe misturar os elementos certos. Esses artistas sabem Além de ‘Coringa’: 7 performances impressionantes de Joaquin Phoenix Na “Costa Dourada” de Long Island, como a área é conhecida, “é raro encontrar uma propriedade com 609 metros de praia”, disse Emmett Laffey, CEO da Berkshire Hathaway HomeServices, que está representando Joel na venda da propriedade. O cantor ainda possui outras propriedades em Long Island, incluindo uma casa em Sag Harbor, mas sua base agora é na Flórida, onde suas duas filhas mais novas, de 7 e 9 anos, estão matriculadas na escola. “Uma vez que elas começaram a ir para a escola, você meio que fica preso”, disse Joel. Essa é uma das razões pela qual ele está vendendo. Há também uma preocupação mais mundana: os impostos. Com US$ 567.686 (cerca de R$ 3 milhões), os impostos anuais sobre a propriedade são mais do que o preço de venda mediano de uma casa unifamiliar nos Estados Unidos. “Não é barato, vamos colocar dessa forma”, disse ele. “Por mais que eu tenha sido bem-sucedido financeiramente, é muito.”

Propriedade de Billy Joel em Centre Island tem mais de 100 mil m² Foto: Eric Striffler/NYT

A casa foi colocada à venda pela primeira vez no ano passado. Uma reforma que envolveu a substituição de todas as louças dos banheiros, a colocação de pisos de mármore novíssimos, a reforma das cozinhas e a reestruturação dos caminhos e pátios de tijolos ainda estavam em andamento — lonas cobriam certos cômodos e ela não estava apresentável, disse Laffey. Foi retirada do mercado e relistada no mês passado após a conclusão das reformas com um aumento no preço de US$ 49 milhões (R$ 276,7 milhões) para US$ 49,9 milhões (R$ 280 milhões).

Publicidade

Para comercializar uma propriedade neste patamar de preço, um “open house luxuoso” era apropriado. Garçons de uniforme serviam camarões e hors d’oeuvres de queijo de cabra, enquanto música clássica tocava de um sistema de alto-falantes por toda a propriedade.

O grupo de agentes imobiliários de alto nível que chegaram de lancha para visitar a casa a estavam vendo pela primeira vez da maneira como Joel a viu — da costa, exceto que ele estava num barco de ostras e os convidados chegaram segurando bolsas de luxo.

Uma mulher do grupo tirou os saltos e correu descalça de volta, após perceber que havia esquecido sua bolsa Dior no cais — o grupo havia parado para tirar fotos contra a água cintilante.

“Isso é tão legal”, disse uma. “Lindo”, disse outra, ao avistarem a mansão. “Que vista”, disse uma terceira.

O que foi visto foi, na verdade, uma restauração. O gerente da propriedade de Joel, Chad Nuzzi, descobriu plantas e planos, datados de 1913 e assinados por George Bullock, um magnata ferroviário, em um armário escondido. A propriedade havia sido chamada de “Yeadon”, pensada por Joel e sua equipe como uma referência à vila ancestral de Bullock na Inglaterra, e havia sido subdividida em quatro lotes.

Nos anos seguintes, Joel disse que trabalhou para reconstituir a propriedade original — recriando uma peça de terra de proporções gatsbianas. (O trust que comprou o lote original em 2002 está listado como “F. Scott LLC,” uma possível referência a F. Scott Fitzgerald.)

Billy Joel diz que sempre sonhou em ser dono desta casa, que ele está vendendo, segundo o próprio músico porque passa pouco tempo lá já que suas filhas estão em idade escolar e vivem em outro lugar Foto: Eric Striffler/NYT

Joel viveu uma vida de luxo lá. Enquanto os fãs da nostalgia da classe trabalhadora embutida em suas músicas lotavam o Madison Square Garden repetidamente, Joel se dirigia ao local do show de helicóptero — uma viagem de 13 minutos — a partir de seu heliponto.

Publicidade

Nada mal para um ex-coletor de ostras.

“Eu amo esta casa. Não acho que exista uma propriedade tão bela quanto esta”, disse ele. “Ela tem esse sentido de Gatsby, com o qual eu sonhava quando era menino. Quando eu entregar as chaves, haverá algum arrependimento.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.