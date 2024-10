Raça Negra elogia Bruno Mars após ‘Cheia de Manias’ em show; veja vídeo

O Raça Negra elogiou Bruno Mars após a presença de Cheia de Manias, clássico do pagode nacional, na playlist de seu primeiro show no Brasil, realizado no estádio Morumbis na noite de sexta, 4.

“E a galera vibra! Cheia de Manias no show do talentoso Bruno Mars! Aqui é Brasil! Agora sim, pega seu CPF, Bruninho. Todo mundo canta Raça Negra”, consta em postagem feita no perfil oficial do grupo na madrugada deste sábado, 5, no Instagram.

Bruno Mars durante show no festival The Town em 2023 Foto: Daniel Ramos/The Town/Divulgação

PUBLICIDADE Cheia de Manias surgiu no setlist em um intervalo entre os sucessos When I Was Your Man e Locked Out Heaven, e não teve voz, sendo tocada somente por seu tecladista. Demorou um pouco mais do que Evidências para que o público reconhecesse e começasse a cantar, mas a escolha foi comemorada. “Raça Negra foi muito bom”, comemorou efusivamente a aposentada Katia Marques, de 52 anos, na saída do show ao Estadão. Clique aqui para conferir a cobertura completa e como foi o show desta sexta-feira, 4.

O cantor volta ao Estádio do MorumBIS, nos dias 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Ainda restam ingressos para a maioria dos eventos, à venda no site Ticketmaster.

Veja o setlist de Bruno Mars em São Paulo

24k Magic Finesse Treasure Billionaire Perm Calling All My Lovelies / Wake Up In the Sky That’s What I Like Please Me Versace on The Floor It Will Rain Marry You Runaway Baby Fuck You / Young, Wild & Free / Grenade / Nothin’ On You / Talking To The Moon / Leave the Door Open / Die With a Smile When I Was Your Man Cheia de Manias (piano) Locked Out of Heaven Just The Way You Are Uptown Funk